Начерти два разных прямоугольника, периметр которых равен 8 см. Вычисли площади прямоугольников и сравни их

Математика

Начерти два разных прямоугольника, периметр которых равен 8 см. Вычисли площади прямоугольников и сравни их

Автор: Гость