Начерти два разных прямоугольника, периметр которых равен 8 см. Вычисли площади прямоугольников и сравни их
Математика
Начерти два разных прямоугольника, периметр которых равен 8 см. Вычисли площади прямоугольников и сравни их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый прям. - длин 3см, ширина 1см второй прям. - длина 1,5см, щирина 2,5см площадь первого 1*3= 3см в квадоате площадь второго 2.5*1.5=3.75см в квадрате
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