Стальной шарик движится со скорастью 10 м/с и ударяетсяо стену.Найдите изменение т??мпиратуры шарика если на нагревание идёт 40% механической энергии.
Физика
Стальной шарик движится со скорастью 10 м/с и ударяетсяо стену.Найдите изменение т??мпиратуры шарика если на нагревание идёт 40% механической энергии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача решается через закон сохранения энергии40% (mv(2)/2)= cm(t2-t1)
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