Стальной шарик движится со скорастью 10 м/с и ударяетсяо стену.Найдите изменение т??мпиратуры шарика если на нагревание идёт 40% механической энергии.

Физика

Стальной шарик движится со скорастью 10 м/с и ударяетсяо стену.Найдите изменение т??мпиратуры шарика если на нагревание идёт 40% механической энергии.

Автор: Гость