Почему Советская власть была установлена в Воронежском крае фактически бескровн??? Развернутый ответ.

Другие предметы
Почему Советская власть была установлена в Воронежском крае фактически бескровн??? Развернутый ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советская власть была установлена в Рязани в конце 1917 бескровно. Это событие напрямую связывается с действиями Военно-Революционного Комитета, который 26-30 октября захватил телеграф, телефон, вокзал, банки и другие правительственные учреждения, после чего в городе восторжествовала власть Советов. Но реальный ход событий оказывается неизмеримо сложнее. О событиях в столице стало известно в Рязани 26 октября, когда со II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов прибыли делегаты от губернии, и пришла телеграмма от Московского областного бюро Советов. На следующий же день в местных газетах появились телеграммы о выступлении большевиков в Петрограде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the correct words. 1. i always do/'m always doing my homework 2. we write/'re writing in english at the moment 3. i do/'m doing the p...
Ответить
История
Каким образом использование железа изменило жизнь древних людей?
Ответить
Литература
Кто написал Пушкину " ученику - победителю от порождённого учителя ?
Ответить
Физика
Помогите,пожалуйста.срочно 3,4
Ответить
Математика
Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров . Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на...
Ответить