Почему Советская власть была установлена в Воронежском крае фактически бескровн??? Развернутый ответ.
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Почему Советская власть была установлена в Воронежском крае фактически бескровн??? Развернутый ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советская власть была установлена в Рязани в конце 1917 бескровно. Это событие напрямую связывается с действиями Военно-Революционного Комитета, который 26-30 октября захватил телеграф, телефон, вокзал, банки и другие правительственные учреждения, после чего в городе восторжествовала власть Советов. Но реальный ход событий оказывается неизмеримо сложнее. О событиях в столице стало известно в Рязани 26 октября, когда со II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов прибыли делегаты от губернии, и пришла телеграмма от Московского областного бюро Советов. На следующий же день в местных газетах появились телеграммы о выступлении большевиков в Петрограде.
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