Ефим по осени считает урожай.При этом он замечает,что: 1)3 мешка моркови и 2 куля гороха весят столько же, сколько 9 мешков картошки. 2) 3 мешка моркови и 6 кукей гороха весят столько же ,сколько 15 мешков картошки. Один мешок ...
Математика
Ефим по осени считает урожай.При этом он замечает,что: 1)3 мешка моркови и 2 куля гороха весят столько же, сколько 9 мешков картошки. 2) 3 мешка моркови и 6 кукей гороха весят столько же ,сколько 15 мешков картошки. Один мешок картошки весит 10 килограмм. Сколько крилограмм вместе весят 2 мешка картошки и куля гороха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
642*673=432066 ой не туда, извините
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