Ефим по осени считает урожай.При этом он замечает,что: 1)3 мешка моркови и 2 куля гороха весят столько же, сколько 9 мешков картошки. 2) 3 мешка моркови и 6 кукей гороха весят столько же ,сколько 15 мешков картошки. Один мешок ...

Математика

Ефим по осени считает урожай.При этом он замечает,что: 1)3 мешка моркови и 2 куля гороха весят столько же, сколько 9 мешков картошки. 2) 3 мешка моркови и 6 кукей гороха весят столько же ,сколько 15 мешков картошки. Один мешок картошки весит 10 килограмм. Сколько крилограмм вместе весят 2 мешка картошки и куля гороха?

Автор: Гость