Школа даёт нам - знание, опыть, воспитание......
Литература
Школа даёт нам - знание, опыть, воспитание......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умение применять эти знания Общение Самостоятельность
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