Школа даёт нам - знание, опыть, воспитание......

Литература
Школа даёт нам - знание, опыть, воспитание......
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Умение применять эти знания Общение Самостоятельность
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