Исправьте ошибки из письма правельно Пришло письмишко мне Гляжу- Из лагеря, от ??ишки... "Здесь чудный лук, и я лижу" Написано в письмишке Лук лижет?! Что за чудеса! Наверно, шутит плут... Читаю дальше: "Здесь лиса, красивый...
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Исправьте ошибки из письма правельно Пришло письмишко мне Гляжу- Из лагеря, от ??ишки... "Здесь чудный лук, и я лижу" Написано в письмишке Лук лижет?! Что за чудеса! Наверно, шутит плут... Читаю дальше: "Здесь лиса, красивый длинный прут". И что такое он плетёт?- Не разберусь, хоть тресни: "Когда отряд идёт в поход, я запиваю песни... На днях в лису нашёл я грусть И очень был доволен..." Нет, нет не шутит он! Боюсь, мой друг серьёзно болен Вернётся-надо подлечить: Заставить правила учить...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Здесь чудный луГ, и я лежу 2.Здесь лЕса, красивый длинный пруД (наверное так) 3.Когда отряд идёт в поход, я запЕваю песни.. 4.На днях в лЕсу нашёл я груЗДь
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