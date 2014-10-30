Проведи Луч отложите от этого луча угол градусная мера которого равна 40 градусам,130градусов,68градусов164градуса
Математика
Проведи Луч отложите от этого луча угол градусная мера которого равна 40 градусам,130градусов,68градусов164градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-9 Математика 5+3 б проведите луч отложите от этого луча угол градусная мера которого равна 1) 40 градусов 2) 130 градусов 3) 68 градусов 4) 164 градусов.Определите вид каждог из построенных углов Попроси больше объяснений следить Отметить нарушениеIphoneIpad 30.10.2014 Ответы и объяснения ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! кляча главный мозг При помощи транспортира строишь углы. 1) 40 градусов - острый угол 2) 130 градусов - тупой угол 3) 68 градусов - острый угол 4) 164 градуса - тупой угол. ------------------------------------------------------------ Для справки: угол 90 градусов - это прямой угол угол меньше 90 градусов - это острый угол угол больше 90 градусов - это тупой угол угол 180 градусов - это развёрнутый угол.
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