(x+10)-12=17 решите уравнения
Математика
(x+10)-12=17 решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+10) - 12 = 17 х + 10 = 12 + 17 х + 10 = 29 х = 29 - 10 х = 19 Ответ: х = 19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
. На участке посадили 70 рядов смородины по 15 кустов в ряду, и 90 рядом малины по 12 кустов в ряду. СК - ко кустов всего ягод посадили?
Русский язык
Исправьте ошибки из письма правельно Пришло письмишко мне Гляжу- Из лагеря, от ??ишки... "Здесь чудный лук, и я лижу" Написано в письмишке ...
Русский язык