Составь словосочетания со словами диалог, значимый, клала, положить, щавель
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Составь словосочетания со словами диалог, значимый, клала, положить, щавель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С ним у нас завязался очень интересный диалог. Девочка положила в чашку два кусочка сахара. Результат, которого нам удалось достичь, действительно был значимым. И сестра и я очень любили, когда мама готовила суп из щавеля. Обычно раз в месяц женщина клала деньги на счет в банк.
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