Составь словосочетания со словами диалог, значимый, клала, положить, щавель

Гость: Гость:

С ним у нас завязался очень интересный диалог. Девочка положила в чашку два кусочка сахара. Результат, которого нам удалось достичь, действительно был значимым. И сестра и я очень любили, когда мама готовила суп из щавеля. Обычно раз в месяц женщина клала деньги на счет в банк.