Чому під час досліду гаряче тіло слід швидко перенести в каломитер???
Физика
Чому під час досліду гаряче тіло слід швидко перенести в каломитер???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб не зменшувалася його внутрішня енергія
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