В каких средах обитают одноклеточные? Почему наличие воды является обязательным ??словием их существования?
Биология
В каких средах обитают одноклеточные? Почему наличие воды является обязательным ??словием их существования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклеточные обитают в водной среде.Наличие воды является обязательным условием их существования потому что они дышат растворенным в вод кислородом и могут передвигаться только в воде,через воду простейшие получают минеральные вещества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В автобусе было несколько пассажиров. На первой остоновке вышло 7 и вошло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в ...
География
Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров
Қазақ тiлi
1. (Қандай?) тұсқазғар жабыстыру керек. 2. (Қайда?) жайлы төсек, ашық түсті жаймалар болу керек. 3. (Қайда?) артық зат керек емес. 4. Асүйге...
Русский язык