Что такое относительная молекулярная масса?
Химия
Что такое относительная молекулярная масса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительная молекулярная масса — это отношение массы Молекулы к 1/12 массы атома Карбона
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