Упр 190 пожалуста срочняк

Гость: Гость:

1. Фонетика 2. Язык, губы, нёбо, носовая полость 3. Гласные, согласные 4. Гласные звуки состоят из голоса, шумов при их образовании практически не возхникает 5. Согласные звуки состоят из голоса и шума, или только из шума