Упр 190 пожалуста срочняк
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Упр 190 пожалуста срочняк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Фонетика 2. Язык, губы, нёбо, носовая полость 3. Гласные, согласные 4. Гласные звуки состоят из голоса, шумов при их образовании практически не возхникает 5. Согласные звуки состоят из голоса и шума, или только из шума
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