Первый длиной 5см, второй на 2 смдлиннее первого, а третий на4см длиннее второго. на сколько сонтиметров третий отрезок длиннее первого?

Математика

Первый длиной 5см, второй на 2 смдлиннее первого, а третий на4см длиннее второго. на сколько сонтиметров третий отрезок длиннее первого?

Автор: Гость