Первый длиной 5см, второй на 2 смдлиннее первого, а третий на4см длиннее второго. на сколько сонтиметров третий отрезок длиннее первого?
Математика
Первый длиной 5см, второй на 2 смдлиннее первого, а третий на4см длиннее второго. на сколько сонтиметров третий отрезок длиннее первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+2=7(см)-второй отрезок 2)7+4=11(см)-третий отрезок 3)11-5=6(см) Ответ: третий отрезок длиннее первого на 6 сантиметров.
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