Слова Афоризмы и фразеологизмы

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Высказывания и афоризмы о слове.Слово — тень дела.ДемокритК чему лишние слова?ПлавтТы от зверей отличен слова даром — Но лучше зверь, коль ты болтаешь даром.СаадиСлова — ветер, а бранные слова — сквозняк, который вреден.Шекспир У.Слова подобны листьям: дерево, производящее их очень много, приносит очень мало плодов.Поуп А.Слово есть образ дела.СолонЯзык — одежда мыслей.Джонсон С.Полезнее наобум бросить камень, чем пустое слово.ПифагорМножимое языками причиной бывает бед.МенандрТрех слов связать не может.СенекаВыражай смертными словами бессмертные вещи.ЛукрецийЯзык — лучший посредник для установления дружбы и согласия.Эразм РоттердамскийЦени слово. Каждое может быть твоим последним.Лец С. Е.Выпущенное слово не поймаешь.ГорацийПогода к осени дождливей, А люди к старости — болтливей!Крылов И. А. Источник: http://www.wisdoms.ru/146.html Фразеологизм или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы) . Фразеологизмы могут быть многозначны. Пример: поставить на ноги: 1. вылечить, избавить от болезни. 2. вырастить, воспитать, довести до самостоятельности. 3. заставит активно действовать, принимать деятельное участие в чём–либо. 4. укрепить экономически, материально.