В треугольнике ABC сторона АВ равна 27 см и она больше стороны ВС в 3 раза. Найдите длину стороны АС если перимитр треугольника АВС равен 61 см
Математика
В треугольнике ABC сторона АВ равна 27 см и она больше стороны ВС в 3 раза. Найдите длину стороны АС если перимитр треугольника АВС равен 61 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=27 смBC - ? см, в 3 раза < , чем АВAC - ? смР=61 смРешение:ВС=27:3=9 смР=АВ+ВС+АС ⇒ АС=Р-АВ-ВС=61-27-9=25 (см)Ответ: АС=25 (см)
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