В треугольнике ABC сторона АВ равна 27 см и она больше стороны ВС в 3 раза. Найдите длину стороны АС если перимитр треугольника АВС равен 61 см

Математика

В треугольнике ABC сторона АВ равна 27 см и она больше стороны ВС в 3 раза. Найдите длину стороны АС если перимитр треугольника АВС равен 61 см

Автор: Гость