Постройте на плоскости шесть точек так что бы любые три из них образовали равнобе??ренный треугольник

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Пусть данные 6 точек являются вершинами правильного шестиугольника, тогда соединяя вершины (как показано на рисунке) мы получим множество равнобедренных треугольников, так как все стороны правильного шестиугольника равны. Значит данные шесть точек можно считать вершинами правильного шестиугольника.