Максимально возможное число долготы в градусах бывает .... И называется.....
География
Максимально возможное число долготы в градусах бывает .... И называется.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 градусов и называется меридиан
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