Мен тәуелсіз ел перзентімін тақырыбына эссе срочно!!!!!
Қазақ тiлi
Мен тәуелсіз ел перзентімін тақырыбына эссе срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахстан - тауелсиз ел.Казакстан - Мангилик мемлекет. менин елимнин оз тили, дини бар.Динимиз - ислам, суннит . Ал тилимиз - Алтай семьясынан шыккан турки тобынын казак тили. Сонымен катар оз рамиздеримиз де бар, Олар: ту, елтанба, ануран. Ал биз, жастар, ягни мен - бул Мангилик Тауелсиз елинин Перзенти болып табыламыз . нормально?
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