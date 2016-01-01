Как нарисовать график функции y = f x

Алгебра
Как нарисовать график функции y = f x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляешь несколько произвольных иксов , допустим 1 2 и 3. С этими значениями считаешь y Стротшь табличку значений иксов и игреков для удобства По этим координатам строишь график.
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