А)Вычислите длину окружности диаметр который равен 10 см; 2,5 м. Б)вычислите длину ок??ужности радиус который равен 7,5 см; 5 м.

Математика

А)Вычислите длину окружности диаметр который равен 10 см; 2,5 м. Б)вычислите длину ок??ужности радиус который равен 7,5 см; 5 м.

Автор: Гость