А)Вычислите длину окружности диаметр который равен 10 см; 2,5 м. Б)вычислите длину ок??ужности радиус который равен 7,5 см; 5 м.
Математика
А)Вычислите длину окружности диаметр который равен 10 см; 2,5 м. Б)вычислите длину ок??ужности радиус который равен 7,5 см; 5 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=πd C=3,14*10=31,4см С=3,14*2,5=7,85м С=2πr C=2*3,14*7,5=47,1см С=2*3,14*5=31,4м
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