5 пословиц на каз на тему тәрбие тур

Қазақ тiлi
5 пословиц на каз на тему тәрбие тур
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Гость:
1 Мəуелі ағаш майысқақ 2 Жаман өзен сай қуалай ағады 3 Жер бауыры - жазық 4 Ағын суда арамдық жоқ 5 Шөп те басынан қурайды
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