Перевод диалога по английскому языку Spotjight стр 78, пожалуйста, срочно.

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Перевод диалога по английскому языку Spotjight стр 78, пожалуйста, срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-чем хочешь сегодня заняться? -как насчет перекусить? -отличная идея! я очень голоден -пойдем к Марселю? -к Марселю? ты шутишь?это самый дорогой ресторан в городе! -ты не прав. есть множество ресторанов дороже Марселя -ну, а как насчет Кастеллы? -он хорошо, но там всегда так шумно!я хочу чего-нибудь поспокойнее -как насчет Антонио? -Он дешевле Марселя и тише Кастеллы -звучит неплохо! я надеюсь, они еще подают копченого лосося -фу! как ты можешь это есть? -ты серьезно? это самая вкусная вещь в мире!давай, пойдем
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