Сочините случай из вашей жизни который вам особенно запомнился

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Сочините случай из вашей жизни который вам особенно запомнился
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни бывают много случаев, которые запоминаются своей яркостью, важностью. У меня их было тоже достаточно, но самый ответственный, запоминающийся - это когда я пошла первый раз в первый класс.  Этот день я запомню на всю жизнь. Сначала я проснулась в хорошем настроении, ожидая интересный день. Потом мы с мамой начали собираться в школу. Я надела очень красивую форму и большие белые банты. При выходе из дома я взяла букет из 5 алых роз из вазы, чтобы торжественно вручить их моей учительнице.  Подходя к школе, я видела, как к ней приближаются дети: некоторые были в хорошем настроении, некоторых, видимо, не очень обрадовало возвращение в стены школы. Но одно я знала точно - мне будет очень интересно присоединиться к большой школьной семье, ощутить на себе все тяготы учебы. Нас собрали на линейку, директор говорил речь, а потом мы с моими одноклассниками пошли в наш светлый и просторный класс. В этот день я нашла себе верных друзей, с которыми дружу и по сей день.  Вот случай, который мне особенно запомнился, и я его вряд ли забуду.
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