Свойства водных масс Атлантического и Северно-Ледовитого океанов. Краткий ответ, пожалуйста,
География
Свойства водных масс Атлантического и Северно-Ледовитого океанов. Краткий ответ, пожалуйста,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зональность водных масс в океане осложнена влиянием суши и морских течений. Это проявляется прежде всего в распределении температур поверхностных вод. Во многих районах океана изотермы у берегов резко отклоняются от широтного направления. Северная половина океана теплее южной, разница в температурах доходит до 6°С. Средняя температура поверхностных вод (16,5°С) несколько ниже, чем в Тихом океане. Охлаждающее влияние оказывают воды и льды Арктики и Антарктики. Соленость поверхностных вод в Атлантическом океане высокая. Одна из причин повышенной солености состоит в том, что значительная часть испаряющейся с акватории влаги не возвращается снова в океан, а переносится на соседние материки (из-за относительной узости океана) .
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