В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?

Математика

В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?

Автор: Гость