В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?
Математика
В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-15*3=100-45=55 кг Ответ: 55кг
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