В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?

Математика
В школьной столовой было 100кг муки.Три дня расхоловали по 15кг муки.Сколько кг муки осталось в столовой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-15*3=100-45=55 кг Ответ: 55кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочините случай из вашей жизни который вам особенно запомнился
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"Зелёную иву увидишь повс??ду: в огородах, в садах, у проезжих дорог." И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ...
Ответить
География
Свойства водных масс Атлантического и Северно-Ледовитого океанов. Краткий ответ, пожалуйста,
Ответить
Физика
В океанах длина волны достигает 270 м, а период колебаний 13.5с .Определите скорость распостранения такой волны.
Ответить
Математика
Помогите решить 35 задачу. Заранее спасибо)
Ответить