Приведите пример птиц этой группы,которые встречаются в вашей местности.Заполните таблицу помогите плиз)
Биология
Приведите пример птиц этой группы,которые встречаются в вашей местности.Заполните таблицу помогите плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы-голуби,воробьи,синицы 1)комары 2)подсолнухи 3)древесные жуки 4)крысы 5)голуби
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