У Маши было 5 яблок она сьела 4 и одну потеряла. Сколько яблок у нее осталось?
Математика
У Маши было 5 яблок она сьела 4 и одну потеряла. Сколько яблок у нее осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Маша съела 4 яблока из пяти то у неё останется одно яблоко то-есть то яблоко которое она потеряла
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