Найдите скорость моторной лодки,которая плывёт против течения реки,если собственная скорость лодки равна (дробью)7\15 км\мин,а скорость течения реки-1\5 км\мин
Математика
Найдите скорость моторной лодки,которая плывёт против течения реки,если собственная скорость лодки равна (дробью)7\15 км\мин,а скорость течения реки-1\5 км\мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо найти скорость лодки против течения реки то 7/15-1/5=7/15-3/15=4/15км/мин
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