Как называется аллгаритм, команды которого выполняются в естественном следовани?? друг за другом

Информатика
Как называется аллгаритм, команды которого выполняются в естественном следовани?? друг за другом
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Автор: Гость
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Гость:
Такой алгоритм называется линейным.
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