Как называется аллгаритм, команды которого выполняются в естественном следовани?? друг за другом
Информатика
Как называется аллгаритм, команды которого выполняются в естественном следовани?? друг за другом
Ответ(ы):
Гость:
Такой алгоритм называется линейным.
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