Как называется Научный метод исследования не предполагающий никаких манипуляций и по отношению к нему? Наблюдение,Экспериментирование,измерение,рассматривание.

Обществознание
Как называется Научный метод исследования не предполагающий никаких манипуляций и по отношению к нему? Наблюдение,Экспериментирование,измерение,рассматривание.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наблюдение или мониторинг
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