Как называется Научный метод исследования не предполагающий никаких манипуляций и по отношению к нему? Наблюдение,Экспериментирование,измерение,рассматривание.

Обществознание

Как называется Научный метод исследования не предполагающий никаких манипуляций и по отношению к нему? Наблюдение,Экспериментирование,измерение,рассматривание.

Автор: Гость