. Как называется широкая нижняя юбка из жесткой ткани, либо юбка на обруче из древесины, металла или китового уса, которая предназначена для создания пышной колоколообразной формы юбки верхнего платья? A) каракуль B) баска C...

Технология
. Как называется широкая нижняя юбка из жесткой ткани, либо юбка на обруче из древесины, металла или китового уса, которая предназначена для создания пышной колоколообразной формы юбки верхнего платья? A) каракуль B) баска C) кринолин D) жабо
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Гость:
Ответ : C) Кринолин; :) :)
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