Написать сказку ь ча ща чу щу жи ши
Русский язык
Написать сказку ь ча ща чу щу жи ши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши типо что жили были в сказочном королевстве под названием азбука братья например: ЖИ и ШИ братья, и одному мальчику дали задания прописать эти слоги! но он вписал не правильно - ЖЫ и ШЫ и тогда они там все поругались и не признавали братьев!!
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