Написать сказку ь ча ща чу щу жи ши

Гость: Гость:

Напиши типо что жили были в сказочном королевстве под названием азбука братья например: ЖИ и ШИ братья, и одному мальчику дали задания прописать эти слоги! но он вписал не правильно - ЖЫ и ШЫ и тогда они там все поругались и не признавали братьев!!