Составить текст из 6 предложений с8-10 чередующими гласными в корне

Гость: Гость:

Привет, любимая! Сегодня я забираю сестру из школы, поэтому выберусь к тебе нескоро. По дороге домой малышка обмакнула ботиночки в лужу, и они совсем промокли. Казалось бы, взрослая девочка, но никак не вырастет. Нам пришлось наравне со всеми пойти по ровной дорожке, чтобы вернуться домой чистыми, и сестре это не понравилось. Полагаю, она получит от мамы наказание, которое ей положено, и сделает правильные выводы.