Составить текст из 6 предложений с8-10 чередующими гласными в корне
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Составить текст из 6 предложений с8-10 чередующими гласными в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, любимая! Сегодня я забираю сестру из школы, поэтому выберусь к тебе нескоро. По дороге домой малышка обмакнула ботиночки в лужу, и они совсем промокли. Казалось бы, взрослая девочка, но никак не вырастет. Нам пришлось наравне со всеми пойти по ровной дорожке, чтобы вернуться домой чистыми, и сестре это не понравилось. Полагаю, она получит от мамы наказание, которое ей положено, и сделает правильные выводы.
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