СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ. У МЕНЯ ЕСТЬ ЭЛЕКРОННАЯ ПОЧТА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - ??ТО УДОБНО

Қазақ тiлi

СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ. У МЕНЯ ЕСТЬ ЭЛЕКРОННАЯ ПОЧТА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - ??ТО УДОБНО

Автор: Гость