СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ. У МЕНЯ ЕСТЬ ЭЛЕКРОННАЯ ПОЧТА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - ??ТО УДОБНО
Қазақ тiлi
СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ. У МЕНЯ ЕСТЬ ЭЛЕКРОННАЯ ПОЧТА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - ??ТО УДОБНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электронды пошта вроде так
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