Перевести текст Плез

Гость: Гость:

Однажды британецприехал в Париж и остановился в отеле. Прежде всего он отправил телеграмму своей жене,сказав ей адрес отеля,и решил посмотреть город.Он покинул отель и пошёл вдоль улицы.Он прошёл несколько кварталов,потом повернул направо и пошёл по другой улице.Он пересёк улицу и повернул влево.Ему очень нравился Париж.На каждой улице было что-то интересное.Он гулял долгое время,прошёл много улиц и поворачивал много раз. Уже был почти вечер и он захотел вернуться обратно.И только тогда он понял,что заблудился.Он не мог вспомнить название своего отеля или улицу,на которой он находился.Он попытался вспомнить повороты,которые сделал и улицы,которые проходил,но не мог.Блуждая вдоль улиц он видел множество отелей,но он не мог найти свой. Что ему оставалось делать?Было довольно поздно и он устал.Британец пришёл в ближайший отель,который увидел и снял номер там.Перед тем,как пойти спать,он отправил жене другую телеграмму,Это телеграмма говорила:"Пришли мне мой Парижский адрес". Однажды британец приехал в Нью-Йорк и остановился в отеле.