Составить предложение из этих слов:Труба,человек,зелен,синева,мысли,терпеть,скуч??о,темный, Пожалуйста помогите срочно!

Русский язык
Составить предложение из этих слов:Труба,человек,зелен,синева,мысли,терпеть,скуч??о,темный, Пожалуйста помогите срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Труба оказалась очень длинной 2)На месте встречи мы увидели человека 3)Лес был полносьтю зеленый 4)Синева моря покорила мое сердце 5)Мои мысли были заняты только школой 6)Мне было трудно терпеть эту боль 7)Нам было очень скучно на занятии 8)Ночь было очень темной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение про крапиву
Ответить
История
Напишите пж сочинение на тему жизнь в средневековом городе
Ответить
Математика
Вычеркнуть лишние выражение в каждом столбике. придумай и запиши еще несколько выражений с таким же значением.
Ответить
Информатика
Расположите числа в порядке убывания 101001(2) 43(8) 36(16)52(10 )
Ответить
Биология
Один из достоинств работы линнея
Ответить