Составить предложение из этих слов:Труба,человек,зелен,синева,мысли,терпеть,скуч??о,темный, Пожалуйста помогите срочно!
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Составить предложение из этих слов:Труба,человек,зелен,синева,мысли,терпеть,скуч??о,темный, Пожалуйста помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Труба оказалась очень длинной 2)На месте встречи мы увидели человека 3)Лес был полносьтю зеленый 4)Синева моря покорила мое сердце 5)Мои мысли были заняты только школой 6)Мне было трудно терпеть эту боль 7)Нам было очень скучно на занятии 8)Ночь было очень темной
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