Расположите числа в порядке убывания 101001(2) 43(8) 36(16) 52(10)

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Расположите числа в порядке убывания 101001(2) 43(8) 36(16) 52(10)
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Гость:
101001(2), 36(16), 52(10), 43(8)
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