Вычеркнуть лишние выражение в каждом столбике. придумай и запиши еще несколько выражений с таким же значением.
Математика
Вычеркнуть лишние выражение в каждом столбике. придумай и запиши еще несколько выражений с таким же значением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где столбики?………..................
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