Вычеркнуть лишние выражение в каждом столбике. придумай и запиши еще несколько выражений с таким же значением.

Математика

Вычеркнуть лишние выражение в каждом столбике. придумай и запиши еще несколько выражений с таким же значением.

Автор: Гость