Напишите пж сочинение на тему жизнь в средневековом городе

Гость: Гость:

Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов и го-родского ремесла. В классическое Средневековье быстро растут старые и возникают новые города – около замков, крепостей, монастырей, мостов, переправ через реки. Города с населением в 4-6 тыс. жителей считались средними. Были города очень крупные, такие, как Париж, Милан, Флоренция, где проживало по 80 тыс. человек. Жизнь в средневековом городе была трудна и опасна – частые эпидемии уносили жизнь более половины горожан, как это случилось, например, во время «черной смерти» – эпидемии чумы в середине XIII в. Частыми были и пожары. Однако в города все равно стремились, ведь, как свидетельствовала поговорка «городской воздух делал зависимого человека свободным» – для этого надо было прожить в городе один год и один день. Города возникали на землях короля или крупных феодалов и были им выгодны, принося до-ходы в виде налогов с ремесла и торговли. В начале этого периода большинство городов находилось в зависимости от своих сеньоров. Горожане вели борьбу за получение самостоятельности, т.е. за превращение в вольный город. Ор-ганы власти независимых городов были выборными и имели право собирать налоги, расплачи-ваться с казначейством, по своему усмотрению распоряжаться городскими финансами, иметь свой суд, чеканить свою монету и даже объявлять войну и заключать мир. Средствами борьбы город-ского населения за свои права были городские восстания – коммунальные революции, а также вы-куп своих прав у сеньора. Такой выкуп могли себе позволить только самые богатые города, такие, как Лондон и Париж. Впрочем, многие другие западноевропейские города тоже были достаточно богаты, чтобы за деньги получить самостоятельность. Так, в XIII в. независимость в сборе налогов обрели около половины всех городов Англии – 200 городов. Богатство городов основывалось на богатстве их граждан. В числе наиболее богатых были ростовщики и менялы. Они определяли качество и полноценность монеты, и это было исключи-тельно важным в условиях постоянно практиковавшейся меркантилистскими правительствами порчи монеты; производили обмен денег и перевод их из одного города в другой; брали на сохра-нение свободные капиталы и предоставляли кредиты. В начале классического Средневековья банковская деятельность наиболее активно развива-лась в Северной Италии. Там, как впрочем, и по всей Европе эта деятельность была сосредоточена преимущественно в руках евреев, поскольку христианство официально запрещало верующим за-нятие ростовщичеством. Деятельность ростовщиков и менял могла быть чрезвычайно выгодной, но иногда (если крупные феодалы и короли отказывались возвращать большие кредиты) и они становились банкротами.