Походження фразеологізма із щитом чи на щиті
Українська мова
Походження фразеологізма із щитом чи на щиті
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Із щитом або на щиті-означає перемогти або загинути
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