Растояние между пунктамиAиBмотоциклист проехал за 4часа на обратном пути он увел??чил скоростью на 20 км в час затратил на 1час меньше с какой скоростью он ехал

Алгебра

Растояние между пунктамиAиBмотоциклист проехал за 4часа на обратном пути он увел??чил скоростью на 20 км в час затратил на 1час меньше с какой скоростью он ехал

Автор: Гость