Разделить текст на предложения и Спиши его Когда я был маленький меня отвезли жит?? к бабушке у бабушки ушки над столом была полка на полке стояло пароходик от того никогда не видел он был совсем настоящий только маленький

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Разделить текст на предложения и Спиши его Когда я был маленький меня отвезли жит?? к бабушке у бабушки ушки над столом была полка на полке стояло пароходик от того никогда не видел он был совсем настоящий только маленький

Автор: Гость