Разделить текст на предложения и Спиши его Когда я был маленький меня отвезли жит?? к бабушке у бабушки ушки над столом была полка на полке стояло пароходик от того никогда не видел он был совсем настоящий только маленький
Русский язык
Разделить текст на предложения и Спиши его Когда я был маленький меня отвезли жит?? к бабушке у бабушки ушки над столом была полка на полке стояло пароходик от того никогда не видел он был совсем настоящий только маленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я был маленький , меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. На полке стоял пароходик. Я такого никогда не видел. Он был совсем настоящий , только маленький.
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