Помогите решить 6 и 7 задачу

Физика
Помогите решить 6 и 7 задачу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6)  дано R1=3  Ом R2=10 Ом  R3=8 Ом R4=7 Ом R5=1 Ом U=100 B t=10 ч A-? A=UIt    I=U/Ro       R34=8+7=15  Ом    1/R234=1/R2+1/R34   1/R234=1/10+1/15  R234=6 Ом Ro=R1+R5+R234   Ro=1+3+6=10 Ом   A=U²t/Ro  A=10кВт/ч
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