Помогите решить 6 и 7 задачу
Физика
Помогите решить 6 и 7 задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) дано R1=3 Ом R2=10 Ом R3=8 Ом R4=7 Ом R5=1 Ом U=100 B t=10 ч A-? A=UIt I=U/Ro R34=8+7=15 Ом 1/R234=1/R2+1/R34 1/R234=1/10+1/15 R234=6 Ом Ro=R1+R5+R234 Ro=1+3+6=10 Ом A=U²t/Ro A=10кВт/ч
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