Как называется слог который произносится с большой силой : ударный
Русский язык
Как называется слог который произносится с большой силой : ударный
Ответ(ы):
Гость:
Ударный слог произносится с большей силой.
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