Как обьеснить написание буквы Е в слове мачехе?

Русский язык
Как обьеснить написание буквы Е в слове мачехе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кому? чему? Д.п. 2 скл.,ж.р. кому? мачехЕ
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