Помогите составить 4 предложения на немецком языке с глаголом повелительного нак??онения

Немецкий язык
Помогите составить 4 предложения на немецком языке с глаголом повелительного нак??онения
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Гость:
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