Помогите составить 4 предложения на немецком языке с глаголом повелительного нак??онения
Немецкий язык
Помогите составить 4 предложения на немецком языке с глаголом повелительного нак??онения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Gib mir ein Buch! Mach das Fenster zu! Können Sie bitte mir Ihre Addresse geben? Komm mit mir zur Disco!
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