Заметает Пурга белый путь хочет вместе в снегах потонуть Найди и Выпиши слова в которых одна и та же буква выполняет две работы

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Заметает Пурга белый путь хочет вместе в снегах потонуть Найди и Выпиши слова в которых одна и та же буква выполняет две работы

Автор: Гость