Заметает Пурга белый путь хочет вместе в снегах потонуть Найди и Выпиши слова в которых одна и та же буква выполняет две работы

Русский язык
Заметает Пурга белый путь хочет вместе в снегах потонуть Найди и Выпиши слова в которых одна и та же буква выполняет две работы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь - ь входит в состав корня, указывая на 3 склонение потонуть - ь входит в состав окончания ть, это неопределенная форма глагола
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