Как объяснить написание второй буквы А в слове плавАть. Как обяснить почему в слове солнце последняя буква Е

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Как объяснить написание второй буквы А в слове плавАть. Как обяснить почему в слове солнце последняя буква Е

Автор: Гость