С водныс раствором гидроксида калия реагируют: а) алюминий б) медь в) натрий г) сульфат меди(ll) д) сульфат натрия. и если не трудно, напишите уравнения реакций, буду очень благодарна)
Химия
С водныс раствором гидроксида калия реагируют: а) алюминий б) медь в) натрий г) сульфат меди(ll) д) сульфат натрия. и если не трудно, напишите уравнения реакций, буду очень благодарна)
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