С водныс раствором гидроксида калия реагируют: а) алюминий б) медь в) натрий г) сульфат меди(ll) д) сульфат натрия. и если не трудно, напишите уравнения реакций, буду очень благодарна)

Химия

С водныс раствором гидроксида калия реагируют: а) алюминий б) медь в) натрий г) сульфат меди(ll) д) сульфат натрия. и если не трудно, напишите уравнения реакций, буду очень благодарна)

Автор: Гость